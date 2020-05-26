Алексей Герман-младший не сможет возобновить съемки фильма "Воздух"

Послабления Роспотребнадзора автору картины не помогли.

Российский кинорежиссер Алексей Герман-младший объяснил, почему не сможет возобновить съемки фильма "Воздух", несмотря на разрешение Роспотребнадзора. По его словам, не все условия ведомства могут быть соблюдены. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Алексей Герман-младший признался, что не получится работать, когда на съемочной площадке всего 50 человек. Он пояснил, что только в кадре присутствует 15-20 артистов, поэтому рабочая группа не может быть меньше 100-150 человек.

"Соблюсти это правило смогут только создатели небольших студенческих фильмов и сериалов. У нас же сложная историческая картина", - заявил режиссер.

Герман-младший отметил, что если соблюдать все требования Роспотребнадзора, то стоимость фильма в разы вырастет. Он не понимает, как соблюдать дистанцию в два метра во время гримирования актеров. "Это же сколько нужно вагонов, и как вырастет стоимость съемок", - задался вопросом он.

Военная драма "Воздух" рассказывает о первом отряде женщин-истребительниц, оказавшихся на фронте в годы Великой Отечественной войны.

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Фото: Википедия / A.Savin