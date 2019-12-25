Роспотребнадзор разрешил возобновить киносъемки в Петербурге

Организаторов обяжут соблюдать действующие санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации Роспотребнадзора.

Во вторник, 26 мая, стало известно о том, что в Петербурге разрешили возобновить киносъемки. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Известно, что Роспотребнадзор разрешил реализацию съемок, где на площадке всего 50 человек. Кроме того, организаторы должны соблюдать все действующие санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Отмечается, что комитет по культуре Петербурга ежегодно согласовывает проведение съемок около 80 кинофильмов. В этом году в Северной столице снимают такие фильмы, как Архипелаг", "Одна жизнь", "Воздух", "Родитель".

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