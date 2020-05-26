"Приют комедианта" поддержит врачей Боткинской больницы

В течение трех дней с 24 мая артисты театра будут читать истории, написанные врачами и пациентами.

Во вторник, 26 мая, стало известно о том, что Артисты из "Приюта комедианта" поддержат врачей Боткинской больницы. Об этом сообщают в пресс-службе театра.

Артисты театра будут читать реальные истории врачей и пациентов Боткинской больницы. Благотворительный марафон публикуется под хэштегом #помогиврачам.

Также театр подключился к благотворительному проекту "Что делать". В рамках программы можно пожертвовать деньги на покупку средств индивидуальной защиты для врачей Боткинской больницы.

Ранее мы сообщали о том, что звезды поздравили "Зенит".

Видео:Театр "Приют комедианта"/вк