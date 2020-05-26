  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:20
40
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

"Приют комедианта" поддержит врачей Боткинской больницы

0 0

В течение трех дней с 24 мая артисты театра будут читать истории, написанные врачами и пациентами.

Во вторник, 26 мая, стало известно о том, что Артисты из "Приюта комедианта" поддержат врачей Боткинской больницы. Об этом сообщают в пресс-службе театра.

Артисты театра будут читать реальные истории врачей и пациентов Боткинской больницы. Благотворительный марафон публикуется под хэштегом #помогиврачам.

Также театр подключился к благотворительному проекту "Что делать". В рамках программы можно пожертвовать деньги на покупку средств индивидуальной защиты для врачей Боткинской больницы. 

Ранее мы сообщали о том, что звезды поздравили "Зенит".

Видео:Театр "Приют комедианта"/вк

Теги: культура, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Культура, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии