"Приют комедианта" поддержит врачей Боткинской больницы

Во вторник, 26 мая, стало известно о том, что Артисты из "Приюта комедианта" поддержат врачей Боткинской больницы. Об этом сообщают в пресс-службе театра.
Артисты театра будут читать реальные истории врачей и пациентов Боткинской больницы. Благотворительный марафон публикуется под хэштегом #помогиврачам.
Также театр подключился к благотворительному проекту "Что делать". В рамках программы можно пожертвовать деньги на покупку средств индивидуальной защиты для врачей Боткинской больницы.
Ранее мы сообщали о том, что звезды поздравили "Зенит".
Видео:Театр "Приют комедианта"/вк
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