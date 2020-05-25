Видео: звезды поздравили "Зенит"

"Зениту" исполнилось 95.

Футбольный клуб Петербурга отпраздновал свое 95-летие. Звезды не остались в стороне и записали видеообращение с поздравлениями. Смонтированный ролик выложили на официальном сайте "Зенита".

В числе поздравивших были Халк, Данни, Николас Ломбертс, фигуристы, балерины, актеры и музыканты, а также директор Государственного Эрмитажа и художественный руководитель БДТ.

С днем рождения, "Зенит"! Мы уже 95 лет — самый лучший клуб в мире. Спасибо за все! Мое имя "Зенит" навсегда! И удачи сказал Ломбертс.

К поздравлениям также присоединилась Татьяна Буланова:

Я хочу поздравить замечательный, любимый, родной футбольный клуб "Зенит" с днем рождения, с юбилеем! 95 лет — очень внушительная дата. Я горжусь тем, что являюсь фанатом, поклонницей этого клуба, и хочу пожелать процветания, новых побед и трофеев. Пускай команда и ее игра будут сильными, интересными и яркими — чтобы никто никогда не переключал канал, увидев по телевизору "Зенит". От всей души желаю благополучия. С днем рождения! поздравила певица.

Ранее мы писали, что "Зенит" отметил юбилей "летающим фанатом" и торжественным выстрелом из пушки.

Фото: ФК "Зенит" / "ВКонтакте"

Видео: Zenit Football Club / YouTube