В Петербурге капитально отремонтируют филиал Российской таможенной академии

Работы планируется начать в 2025 году.

На проведение капитального ремонта фасада здания филиала Российской таможенной академии в Петербурге выделены средства. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

Здание уже долгое время находилось в аварийном состоянии. Ремонтные работы будут выполнены с акцентом не только на внешний вид, но и на функциональность: использование современных высококачественных материалов сделает здание более энергосберегающим.

Проект капитального ремонта прошел все необходимые проверки. Работы планируется начать в 2025 году. Также предусмотрено выполнение капитального ремонта мягкой кровли. Специалисты установят три пассажирских и один грузовой лифт, проведут подготовку коммуникаций для последующего ремонта аудиторий.

Ранее мы сообщили о том, что реставрация ограды Юсуповского сада завершена.

Фото: Telegram / ФТС России | ProТаможню