Реставрация ограды Юсуповского сада завершена

Особое внимание было уделено восстановлению двустворчатых ворот с изысканной фрамугой.

Завершилась реставрация ограды Юсуповского сада на Садовой улице, 50, проведенная в рамках программы Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Данный объект культурного наследия федерального значения был сооружен в период с 1836 по 1840 годы.

В 1810 году князь Николай Борисович Юсупов продал свое имение государству, после чего территория перешла в ведение Управления путей сообщения. В Юсуповском саду в 1865 году открылся первый публичный каток в Петербурге, а спустя двадцать два года, в 1887 году, начала работать первая школа фигурного катания. Именно здесь прошли первые мировые, всероссийские и всесоюзные соревнования по фигурному катанию.

Общая длина ограды составляет 146 метров. Её изящная решётка изготовлена из чугуна, а цоколь и пилоны выполнены из известняка Путиловского месторождения. В ходе реставрации утраченные элементы ограды были воспроизведены с использованием старинной техники чугунного литья, а чёрный металл подвергнут антикоррозийной обработке.

Особое внимание было уделено восстановлению двустворчатых ворот с изысканной фрамугой, украшенной растительными орнаментами и лавровыми ветками, а также филёнкой с геральдическим мотивом из перекрещённых пик, развевающихся лент и лаврового венка. Реставрировались также каменные пилоны и цоколь ограды.

Ранее мы сообщили о том, что реставрация фасадов дома Балкашиной завершилась на Пушкинской улице.

Фото: КГИОП