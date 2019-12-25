В Петербурге раскрыли схему фиктивного брака для легализации мигрантки

Петербуржец за 40 тысяч рублей согласился оформить брак с гражданкой одного из государств ближнего зарубежья без намерения создавать семью.

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга выявили факт фиктивного брака, который использовался для незаконного оформления документов на проживание в России. Проверка проводилась в Выборгском районе в рамках оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение нарушений миграционного законодательства.

По предварительным данным регионального МВД, в октябре 2021 года житель Петербурга согласился оформить брак с гражданкой одного из государств ближнего зарубежья без намерения создавать семью. За участие в этой схеме мужчина получил 40 тысяч рублей. Деньги, как установили полицейские, были переданы через посредника, который занимался организацией фиктивного брака и подготовкой документов для дальнейшей легализации иностранки.

На основании представленных бумаг женщине сначала оформили разрешение на временное проживание, а позднее — вид на жительство в Российской Федерации. Формально брак существовал более двух лет и был расторгнут в январе 2024 года.

Вечером 11 декабря 2025 года сотрудники уголовного розыска задержали 36-летнего петербуржца у дома на улице Ломоносова в поселке Парголово. Следствие считает его причастным к организации незаконной миграции. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за подобные действия.

В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Правоохранительные органы продолжают работу по установлению возможных соучастников и других эпизодов противоправной деятельности.

