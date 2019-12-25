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Полиция раскрыла фиктивный брак мигрантки с судимым жителем Ленобласти
Сегодня, 14:17
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Полиция раскрыла фиктивный брак мигрантки с судимым жителем Ленобласти

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За денежное вознаграждение он оформил брак с иностранкой.

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся организацией фиктивных браков для легализации иностранных граждан. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен 52-летний гражданин одной из центральноазиатских стран, который подыскал для своей соотечественницы фиктивного мужа среди местных жителей.

Как выяснили правоохранительные органы, для заключения брака был привлечен ранее судимый за наркопреступления и грабежи житель Приозерского района Ленинградской области. За денежное вознаграждение он оформил брак с иностранкой, что позволило ей получить разрешение на временное проживание в России. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

В настоящее время организатор схемы заключен под стражу, а его подельник - фиктивный супруг - задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее Piter.TV сообщал, что агрессивную толпу велосипедистов на Васильевском острове задержала полиция.

Фото: Piter.TV

Теги: петербургская полиция, фиктивный брак
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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