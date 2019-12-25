Фиктивные браки с иностранцами обернулись для свата из Кронштадта уголовным делом

Фигурант искал женщин из неблагополучной социальной среды, которые за деньги соглашались заключить с иностранцами фиктивный брак.

Прокуратура Кронштадтского района Петербурга провела проверку исполнения миграционного законодательства. Об этом сообщили 24 декабря в надзорном ведомстве.

В период с марта 2021 года по май текущего года злоумышленник искал женщин из неблагополучной социальной среды, которые за деньги соглашались заключить с иностранцами фиктивный брак. После этого последние могли получить разрешение на временное проживание на территории РФ. Услуга стоила 100 тыс. рублей.

За 3 года на фиктивный брак согласились два жениха и одна невеста, легализовав таким способом пребывание трех иностранцев. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в РФ иностранного гражданина).

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге раскрыли преступную схему по организации незаконной миграции.

Фото: Piter.TV