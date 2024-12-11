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Петербурженка заключила брак с иностранцем за 10 тыс. рублей
Сегодня, 18:00
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Петербурженка заключила брак с иностранцем за 10 тыс. рублей

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"Супруги" виделись только однажды в Дворце бракосочетания.

Петербургская прокуратура провела проверку исполнения миграционного и семейного законодательств. Сотрудниками ведомства был установлен брак между местной жительницей и иностранцем, который хотел получить разрешение на временное проживание в России, – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Фиктивный брак петербурженка согласилась устроить за вознаграждение в размере 10 тыс. рублей. После свадьбы "любящие сердца" друг друга не видели – "жена" пояснила, что фактически отношений с "мужем" у нее не было и она не имеет представления о личности суженного.

Прокуратура района направила в суд исковое заявление о признании заключенного брака недействительным. Исковое заявление рассмотрено и удовлетворено, копия решения суда направлена в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Прокуратура Санкт-Петербурга

В результате действий сотрудников надзорного ведомства разрешение на временное проживание иностранному гражданину аннулировали.

Ранее мы писали, что фиктивные браки с иностранцами обернулись для свата из Кронштадта уголовным делом.

Фото: Freepik

Теги: миграционное законодательство, прокуратура петербурга, фиктивный брак
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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