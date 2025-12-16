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Женщина прописала двоих мигрантов в своей квартире в Синявино
Сегодня, 13:35
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Женщина прописала двоих мигрантов в своей квартире в Синявино

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В помещении иностранные граждане проживать не собирались.

В Кировском районе Ленинградской области 40-летнюю местную жительницу подозревают в фиктивной постановке иностранцев на учет. Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ, рассказали в СК РФ. 

Злоумышленница, имеющая в собственности жилое помещение в поселке Синявино, внесла в документы о месте пребывания двоих мигрантов ложные сведения, указав себя принимающей стороной. В квартире иностранные граждане проживать не собирались. 

В настоящее время проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. 

Ранее на Piter.TV: в ходе рейда на стройке на улице Кораблестроителей в Петербурге поймали 12 нелегалов. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти  

Теги: ленобласть, мигранты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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