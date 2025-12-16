Женщина прописала двоих мигрантов в своей квартире в Синявино

В помещении иностранные граждане проживать не собирались.

В Кировском районе Ленинградской области 40-летнюю местную жительницу подозревают в фиктивной постановке иностранцев на учет. Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ, рассказали в СК РФ.

Злоумышленница, имеющая в собственности жилое помещение в поселке Синявино, внесла в документы о месте пребывания двоих мигрантов ложные сведения, указав себя принимающей стороной. В квартире иностранные граждане проживать не собирались.

В настоящее время проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

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Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти