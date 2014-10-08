Как прошел Хоровой фестиваль Ленобласти в Тосно

Открыл фестиваль Михаил Голиков, представив хор Ленинградской областной филармонии "Ленинградские голоса".

Тосно 13 сентября стал хоровой столицей Ленобласти. На сцене выступили хоры Петербурга и региона, Симфонический оркестр ЛГОФ, приглашенные артисты, а также жители и гости города. Открыл фестиваль Михаил Голиков, представив хор Ленинградской областной филармонии "Ленинградские голоса".

Днем на малой сцене звучали камерные ансамбли, академические, мужские и детские хоры. Дневную программу завершила группа "Душа Ромен". На главной сцене сначала прозвучала Кантата Сергея Прокофьева "Александр Невский" в исполнении Симфонического оркестра ЛГОФ и сводного хора под управлением Михаила Голикова. За партию соло была в ответе Екатерина Шигапова, солистка Филармонии для детей и молодежи.

Мощное грузинское многоголосие ансамбля "Браво Метехи", микс этнических тембров и электронных импровизаций инструменталиста из Уфы Zainetdi подчеркнули, что, каким бы ни был стиль исполнения, все это живая объединяющая энергия человеческого голоса. Финал объединили оркестр, сводный хор Дмитрия Караневского (ВИА "Пролетарское танго"), группы "Без Б" и "Ё".

Кроме того, в рамках мероприятия первый заместитель главы администрации района Максим Барыгин вручил благодарственное письмо коллективу филармонии, а председатель Общественной палаты области Александр Габитов – благодарности Михаилу Голикову и заместителю директора Людмиле Поповой "За многолетнюю плодотворную деятельность и большой личный вклад в развитие культуры Ленобласти".

Фото: предоставлено организаторами мероприятия