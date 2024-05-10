Хоровой фестиваль Ленобласти пройдет 13 сентября на центральной площади города Тосно. Начало – в 14:00. Для гостей старше 6 лет.

VI Хоровой фестиваль Ленобласти в этом году будет наполнен особым смыслом: его посвятят 80-летию Великой Победы, а также отметят 805 лет со дня рождения Александра Невского. Выступят 10 коллективов региона – как профессиональных, так и любительских.

Прозвучит кантата Сергея Прокофьева "Александр Невский", в которой примут участие сводный хор, солистка Филармонии для детей и молодежи Екатерина Шигапова и Симфонический оркестр Ленинградской государственной областной филармонии под управлением Михаила Голикова. Это музыкальная летопись: былинный рассказ, боевой призыв, плач Родины и гимн победе.

Вечером присоединятся грузинский ансамбль "Браво Метехи" и инструменталист из Уфы Zainetdin. Завершит день большой концерт. Выступят Дмитрий Караневский (ВИА "Пролетарское танго"), рок-группы "Без Б" и "Ё".

Художественный руководитель и главный дирижер – Михаил Голиков, режиссер-постановщик – Александра Победоносцева.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия