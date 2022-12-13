Жителей Петербурга приглашают на фестиваль тюльпанов в ЦПКиО им. Кирова

Он пройдет 20 и 21 мая.

Жителей Петербурга приглашают на Фестиваль тюльпанов, который пройдет 20 и 21 мая на Елагином острове. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

Тема 2023 года – "Парк всех влюблённых". В ЦПКиО им. Кирова можно увидеть цветочные композиции и насладиться музыкальными произведениями классиков о любви. Кроме того, в парке выступят и известные современные музыканты. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы и фотосессии.

Посетить фестиваль можно с 11:00 до 18:00. Цена билета — 250 рублей (взрослый), 50 рублей (школьники/студенты), бесплатно (льготные категории граждан).

После 18:00 парк тоже работает. В это время в ЦПКиО им. Кирова лучше идти тем, кто хочет насладиться тишиной.

Ранее на Piter.tv: в воскресенье в Петербурге стартует фестиваль "Шаг навстречу".

Фото: Piter.tv