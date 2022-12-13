В воскресенье в Петербурге стартует фестиваль "Шаг навстречу"

Дети с ограниченными возможностями продемонстрируют свои таланты в самых разных жанрах.

С 21 по 29 мая 2023 года в Петербурге пройдёт XVI фестиваль "Шаг навстречу"! В нем примут участие дети с ограниченными возможностями. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

Ребята продемонстрируют свои таланты в самых разных жанрах. Они выступят перед зрителями с музыкальными и танцевальными номерами, примут участие в художественной выставке, покажут декоративно-прикладные работы. Для детей проведут адаптированные экскурсии. Участников приглашают на мастер-классы известные артисты!

Для получения бесплатных билетов необходимо оставить заявку по телефону: +7 (911) 755-14-80. Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Комитет по культуре Петербурга

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Фото: Телеграм / Комитет по культуре Петербурга