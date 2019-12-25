Кинофестиваль пройдет с 4 по 11 августа в Выборге.

Ленинградская область 4 августа примет XXXI фестиваль российского кино "Выборг". Подробности рассказали в региональной администрации.

Кинофестиваль пройдет с 4 по 11 августа в Выборге, в кинотеатре "Выборг Палас". За семь дней зрители увидят более 80 фильмов. Четыре из одиннадцати фильмов конкурсной программы игрового кино – дебюты. Символом фестиваля стал портрет Александра Абдулова, которому в этом году исполнилось бы 70 лет.

Фильмом открытия фестиваля будет лента "Нина" режиссера Оксаны Бычковой с Юлией Пересильд, Евгением Цыгановым и Кириллом Кяро.

Фильм закрытия – "Тополиный пух" – полнометражный дебют режиссера Артема Лемперта, где главные роли исполнили Антон Лапенко, Аглая Тарасова и Виктор Сухоруков.

Председателем жюри конкурса игровых фильмов станет режиссер популярных сериалов "Исаев" и "Ликвидация" Сергей Урсуляк, победителей конкурса неигрового кино выберет жюри под руководством режиссера Евгения Григорьева, а экспертное жюри конкурса анимационных картин возглавит режиссер-аниматор и сценарист Денис Чернов.

Ранее "Ленфильм" нанёс на "Кинокарту России" места съёмок культовых фильмов в Петербурге.

Фото: ВКонтакте/ Фестиваль российского кино. Выборг