В Ботаническом саду подготовили специальную программу к 350-летию Петра I

Ботанический сад работает с 10:00 до 17:30.

В ближайшие выходные, с 11 по 13 июня, в Ботаническом саду Петра Великого пройдет фестиваль "Петровский огород". В программу учреждения вошло то, что могло бы понравиться первому российскому императору.

В субботу с 12 до 13 часов пройдет праздничный концерт к 350-летию Петра I Образцового оркестра русских народных инструментов "Мозаика". С 14 до 14:30 у Зеленого домика состоится интерактивная программа для детей с участием коллектива "Журавушка". С 16 до 17 часов специалисты покажут, как очищать огромную лиственницу от сухих ветвей, которые находятся на большой высоте.

12 и 13 июня с 12 до 15 часов специалисты Ленинградского зоопарка проведут лекцию "Животные в жизни и в сказке".

В Ботсаду отметили, кто к выходным зацвела уникальная коллекция древовидных пионов. С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте Ботанического сада и в соцсетях.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Александровском саду начались приготовления к Фестивалю цветов.

Фото: Ботанический сад БИН РАН