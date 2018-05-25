Фестиваль цветов этим летом юбилейный, он проводится в Александровском саду в 15-й раз.

В Александровском саду начались приготовления к Фестивалю цветов, который стартует 12 июня. Сегодня идет монтаж конструкций на месте будущих цветников, подвозится рассада, идет компоновка растений. К концу недели здесь появятся 7 цветников от семи разных городских садово-парковых предприятий. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству.

Фестиваль цветов этим летом юбилейный, он проводится в Александровском саду в 15-й раз. Этот год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов РФ. Именно в этом ключе создаются цветники. Каждое предприятие представляет какой-то отдельный уголок России: Петербург, Астрахань, Ставрополь, Казань, Якутск, Ханты-Мансийск, Чечню.

Цветники будут окончательно смонтированы 7-8 июня, во всей красе они раскроются к концу месяца.

Также с 9 по 11 июня в Петербурге проведут Международный фестиваль цветов.

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству