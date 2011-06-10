С 9 по 11 июня в Петербурге проведут Международный фестиваль цветов

Горожане смогут принять участие в мастер-классах, увидеть демонстрацию букетов и посмотреть на цветочное шоу.

В четверг, 9 июня, состоится фестиваль цветов на площади Островского. Мероприятие посвятили 350-летию со дня рождения императора Петра Великого.

Горожане смогут принять участие в мастер-классах, увидеть демонстрацию букетов и посмотреть на цветочное шоу. В программе заявлены лучшие флористы из Петербурга, Москвы, Самары, Кемерово, Новосибирска, Омска, Казани и Ростова-на-Дону, а также из Туркменистана, Армении, Азербайджана и Беларуси.

Кроме того, на Фестивале цветов будет 6 огромных арт-объектов. Платформы будут посвящены городским достопримечательностям: Адмиралтейству, Петропавловской крепости, Летнему саду, Петергофу. Также будет 2 тематические платформы: Полтавская битва и Петровская ассамблея.

Ранее на Piter.tv: проезд по площади Островского закроют из-за Фестиваля цветов.

Фото: ВКонтакте / Фестиваль цветов