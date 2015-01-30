На Фестивале цветов будет 6 огромных арт-объектов

Мероприятие будет посвящено 350-летию Петра I.

Цветочного парада в этом году на Фестивале цветов не будет. Объекты на платформе будут передвигаться Об этом на пресс-конференции в "Интерфакс Северо-Запад" сообщил художественный руководитель Фестиваля цветов, Почетный член Национальной Гильдии флористов России Владимир Бермяков.

Мы делаем 6 больших арт-объектов. Это 8-метровые платформы, которые будут перемещаться от площади к театру [Александринскому] и наоборот. Владимир Бермяков.

Платформы будут посвящены городским достопримечательностям: Адмиралтейству, Петропавловской крепости, Летний сад, Петергоф. Также будет 2 тематические платформы: Полтавская битва и Петровская ассамблея. Кроме того, будет 6 ретроавтомобилей, украшенных цветах, которые будут стоять перед театром.

Для участия в фестивале приезжают флористы со всей России. Из иностранных государств будут участники из Туркменистана, Армении, Азербайджана, Республики Беларусь. Бермяков рассказал, что цветы приходят, хотя ситуация с их поставками непростая. Удалось найти растения на территории СНГ, в частности, в Армении.

Мероприятие пройдет на площади Островского с 9 по 11 июня. Оно ограничит движение транспорта.

Фото: ВКонтакте / Фестиваль цветов