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На Фестивале цветов будет 6 огромных арт-объектов
Сегодня, 15:08
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На Фестивале цветов будет 6 огромных арт-объектов

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Мероприятие будет посвящено 350-летию Петра I.

Цветочного парада в этом году на Фестивале цветов не будет. Объекты на платформе будут передвигаться Об этом на пресс-конференции в "Интерфакс Северо-Запад" сообщил художественный руководитель Фестиваля цветов, Почетный член Национальной Гильдии флористов России Владимир Бермяков. 

Мы делаем 6 больших арт-объектов. Это 8-метровые платформы, которые будут перемещаться от площади к театру [Александринскому] и наоборот.

Владимир Бермяков. 

Платформы будут посвящены городским достопримечательностям: Адмиралтейству, Петропавловской крепости, Летний сад, Петергоф. Также будет 2 тематические платформы: Полтавская битва и Петровская ассамблея. Кроме того, будет 6 ретроавтомобилей, украшенных цветах, которые будут стоять перед театром.

Для участия в фестивале приезжают флористы со всей России. Из иностранных государств будут участники из Туркменистана, Армении, Азербайджана, Республики Беларусь. Бермяков рассказал, что цветы приходят, хотя ситуация с их поставками непростая. Удалось найти растения на территории СНГ, в частности, в Армении. 

Мероприятие пройдет на площади Островского с 9 по 11 июня. Оно ограничит движение транспорта. 

Фото: ВКонтакте / Фестиваль цветов

Теги: площадь островского, фестиваль цветов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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