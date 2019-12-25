В связи с проведением Международного фестиваля цветов вводятся ограничения движения

В связи с проведением Международного фестиваля цветов вводятся временные ограничения и прекращения движения транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.
С полуночи 2 июня до полуночи 3 июня – запрет остановки транспортных средств на площади Островского (от Невского проспекта до переулка Крылова) и на переулке Крылова.
С полуночи 4 июня до 22:00 12 июня – запрет остановки транспортных средств на площади Островского, улице Зодчего Росси, переулке Крылова.
С полуночи 4 июня до 11:59 9 июня и с полуночи 10 июня до 22:00 12 июня – временное прекращение движения транспортных средств на площади Островского (от Невского проспекта до переулка Крылова и вдоль дома № 6.
С 12:00 до 23:59 9 июня – временное прекращение движения транспортных средств на площади Островского, переулке Крылова.
Со схемой ограничений можно ознакомиться на сайте Комитета по транспорту.
Фото: ВКонтакте / Фестиваль цветов
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