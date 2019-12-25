В связи с проведением Международного фестиваля цветов вводятся ограничения движения

Ограничения начнутся уже со 2 июня.

В связи с проведением Международного фестиваля цветов вводятся временные ограничения и прекращения движения транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

С полуночи 2 июня до полуночи 3 июня – запрет остановки транспортных средств на площади Островского (от Невского проспекта до переулка Крылова) и на переулке Крылова.

С полуночи 4 июня до 22:00 12 июня – запрет остановки транспортных средств на площади Островского, улице Зодчего Росси, переулке Крылова.

С полуночи 4 июня до 11:59 9 июня и с полуночи 10 июня до 22:00 12 июня – временное прекращение движения транспортных средств на площади Островского (от Невского проспекта до переулка Крылова и вдоль дома № 6.

С 12:00 до 23:59 9 июня – временное прекращение движения транспортных средств на площади Островского, переулке Крылова.

Со схемой ограничений можно ознакомиться на сайте Комитета по транспорту.

Фото: ВКонтакте / Фестиваль цветов