Фестиваль "Нашествие" перенесли в Подмосковье

Все билеты, которые уже были приобретены, будут действительны.

Фестиваль "Нашествие" в 2021 году пройдет в Серпухове 30,31 июля и 1 августа. Об этом сообщили организаторы.

Для фестиваля решили выбрать новое место, однако формат останется прежним. Изначально планировалось, что музыкальное событие пройдет в Большом Завидово в Тверской области. Помимо концерта также будет театр, кино, историческая реконструкция, детские, игровые и спортивные активности.

Все санитарно-противоэпидемические меры будут соблюдаться, чтобы не допустить распространения коронавируса. Все билеты, которые были приобретены ранее, будут действительно. Речь идет о билетах на вход, стоянке, палаточных городках и гостиницах и так далее.

Ранее стала известна программа VK Fest в Петербурге.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нашего Радио"