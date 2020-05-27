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Фестиваль "Нашествие" перенесли в Подмосковье
Сегодня, 17:11
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Фестиваль "Нашествие" перенесли в Подмосковье

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Все билеты, которые уже были приобретены, будут действительны.

Фестиваль "Нашествие" в 2021 году пройдет в Серпухове 30,31 июля и 1 августа. Об этом сообщили организаторы. 

Для фестиваля решили выбрать новое место, однако формат останется прежним. Изначально планировалось, что музыкальное событие пройдет в Большом Завидово в Тверской области. Помимо концерта также будет театр, кино, историческая реконструкция, детские, игровые и спортивные активности. 

Все санитарно-противоэпидемические меры будут соблюдаться, чтобы не допустить распространения коронавируса. Все билеты, которые были приобретены ранее, будут действительно. Речь идет о билетах на вход, стоянке, палаточных городках и гостиницах и так далее. 

Ранее стала известна программа VK Fest в Петербурге.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нашего Радио"

Теги: нашествие, фестиваль
Категории: Новости России, Новости СПб, Лента новостей,

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