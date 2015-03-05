Семейный фестиваль "Остров мечтателей" стартовал в Кронштадте

Площадка разделена на тематические зоны.

В музейно-историческом парке "Остров фортов" в Кронштадте начался семейный фестиваль "Остров мечтателей", который продлится до 31 августа. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

В минувшие выходные на территории кластера и взрослые, и дети нашли себе занятия по душе, а также поучаствовали в творческих мастер-классах. Площадка разделена на тематические зоны. В частности, гости соревновались в стрельбе из лука и учились вязать морские узлы.

В день закрытия мероприятия посетители смогут принять участие в большом семейном карнавале, победители конкурса костюмов получат памятные призы. Необходима предварительная регистрация.

