Семейный фестиваль "Остров мечтателей" стартовал в Кронштадте
Сегодня, 15:16
Площадка разделена на тематические зоны.

В музейно-историческом парке "Остров фортов" в Кронштадте начался семейный фестиваль "Остров мечтателей", который продлится до 31 августа. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург"

В минувшие выходные на территории кластера и взрослые, и дети нашли себе занятия по душе, а также поучаствовали в творческих мастер-классах. Площадка разделена на тематические зоны. В частности, гости соревновались в стрельбе из лука и учились вязать морские узлы. 

В день закрытия мероприятия посетители смогут принять участие в большом семейном карнавале, победители конкурса костюмов получат памятные призы. Необходима предварительная регистрация. 

Ранее мы рассказывали о том, что воздушный шар приземлился во дворе дома на проспекте Луначарского. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

Теги: кронштадт, фестиваль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

