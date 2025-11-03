Очередь на фестиваль "Чудо света" в Петропавловской крепости растянулась в первый день на полкилометра

Тысячи петербуржцев пришли на Заячий остров, организаторы ввели раздельные вход и выход для регулирования потока.

Девятый ежегодный фестиваль "Чудо света" стартовал накануне, 2 ноября, в Петропавловской крепости с рекордным количеством посетителей. Уже в первый день мероприятия очередь желающих увидеть световое шоу растянулась на 500 метров от Иоанновского моста. Несмотря на массовый наплыв гостей ожидание оказалось недолгим благодаря эффективной организации входа. Как сообщают организаторы, для регулирования потока были предусмотрены раздельные вход со стороны Иоанновского моста и выход через Кронверкский мост, а также установлены направляющие ограждения.

В этом году фестиваль получил название "Pro Искусство" — его темой стали русская культура, а также легенды и мифы Петербурга. На крепостных стенах и фасадах зданий появляются 3D-проекции картин известных художников, строки из литературных произведений и музыкальные образы. На фасаде Нарышкина бастиона показывают развитие визуального искусства — от наскальной живописи до искусственного интеллекта, а в мэппинге на Монетном дворе отражены эпохи русской литературы — от поэзии Золотого и Серебряного века до футуризма.

Программа фестиваля представляет собой 16 световых композиций, проецируемых на стены крепости на протяжении 1244 метров. При создании инсталляций мультимедийные художники использовали современные световые и лазерные технологии, отметили в пресс-службе мероприятия.

Фестиваль, ставший традиционным для Санкт-Петербурга, проходит с 2016 года и неоднократно получал профессиональное признание. В 2021 году он был занесен в "Книгу рекордов России" за самую длинную световую проекцию. Мероприятие продлится до 4 ноября включительно с 19:00 до 22:00. Вход остается свободным, при этом программа всех трёх дней идентична, что позволяет гостям выбрать удобное время для посещения.

Фото и видео: Кирилл Дудин/ Piter.TV