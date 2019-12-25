Фестиваль музыки Сергея Курехина пройдет в Петербурге 4 декабря

В этом году композитору, сценаристу и актеру исполнилось бы 70 лет.

Фестиваль музыки Сергея Курехина состоится 4 декабря на Новой сцене Александринского театра, сообщили в Смольном.

В 2024 году музыканту-авангардисту, композитору, сценаристу и актеру исполнилось бы 70 лет.

Центр Современного искусства имени Сергея Курехина отмечает юбилей композитора на Новой сцене Александринского театра. Надеюсь, уже в следующем году другой значимый проект Центра – Международный фестиваль Сергея Курехина SKIF – пройдет на собственной площадке Центра на Васильевском острове. Работы по его реконструкции вошли в финишную стадию. Александр Беглов, губернатор Петербурга

В программу фестиваля вошла музыка автора к кинофильмам: будут исполнены композиции из альбомов "Воробьиная оратория" и "Опера богатых". Кроме того, представят хореографический перфоманс "ТРИНАДЕВЯТЬ". Выступят Симфонический оркестр под управлением Андрея Медведева, ансамбль "Три-О", Детский хор Телевидения и Радио Петербурга и другие исполнители.

Ранее мы рассказывали о том, что в декабре в Москве и Петербурге проведут фестиваль сербского кино.

Фото: пресс-служба Александринского театра (носит иллюстративный характер)