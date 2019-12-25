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Фестиваль музыки Сергея Курехина пройдет в Петербурге 4 декабря
Вчера, 12:53
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Фестиваль музыки Сергея Курехина пройдет в Петербурге 4 декабря

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В этом году композитору, сценаристу и актеру исполнилось бы 70 лет.

Фестиваль музыки Сергея Курехина состоится 4 декабря на Новой сцене Александринского театра, сообщили в Смольном. 

В 2024 году музыканту-авангардисту, композитору, сценаристу и актеру исполнилось бы 70 лет. 

Центр Современного искусства имени Сергея Курехина отмечает юбилей композитора на Новой сцене Александринского театра. Надеюсь, уже в следующем году другой значимый проект Центра – Международный фестиваль Сергея Курехина SKIF – пройдет на собственной площадке Центра на Васильевском острове. Работы по его реконструкции вошли в финишную стадию. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

В программу фестиваля вошла музыка автора к кинофильмам: будут исполнены композиции из альбомов "Воробьиная оратория" и "Опера богатых". Кроме того, представят хореографический перфоманс "ТРИНАДЕВЯТЬ". Выступят Симфонический оркестр под управлением Андрея Медведева, ансамбль "Три-О", Детский хор Телевидения и Радио Петербурга и другие исполнители. 

Ранее мы рассказывали о том, что в декабре в Москве и Петербурге проведут фестиваль сербского кино. 

Фото: пресс-служба Александринского театра (носит иллюстративный характер) 

Теги: александринский театр, сергей курехин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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