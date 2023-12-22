Фестиваль проходил с 8 по 17 марта.

Почти 260 тысяч человек посетили фестиваль ледовых скульптур "КроншЛёд" в Петропавловской крепости. Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Фестиваль проходил с 8 по 17 марта. Над созданием 14 ледяных шедевров в течение двух недель трудились ведущие скульпторы из Екатеринбурга, Архангельска, Барнаула, Миасса, Невьянска, Нижнего Тагила, Комсомольска-на-Амуре, Краснокамска, Рязани, Москвы, Петербурга, а также из Актобе (Казахстан).

Главной темой фестиваля стал Год семьи. Кроме того, мастера создали ледяные достижения Петербурга, которые представлены на выставке "Россия". В рамках фестиваля прошел онлайн-опрос по выбору лучшей ледовой скульптуры. Победителем стала композиция про петербургских котов Матвея Ваваева из Екатеринбурга.

Фото: Telegram/ Борис Пиотровский