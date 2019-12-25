Фестиваль ледовых скульптур "КроншЛёд" состоится в Петропавловской крепости

Тематическое направление фестиваля в этот раз звучит как "Сказочный гостеприимный Петербург", отражающему неповторимую атмосферу города в преддверии новогодних торжеств.

Петербург готовится принять четвертый ежегодный фестиваль ледяных скульптур "КроншЛёд", организуемый Комитетом по развитию туризма города. Торжественное открытие экспозиции запланировано на 27 декабря в Петропавловской крепости.

Тематическое направление фестиваля в этот раз звучит как "Сказочный гостеприимный Петербург", отражающему неповторимую атмосферу города в преддверии новогодних торжеств. В сюжете гармонично соединяются легенды Петербурга с народными сказаниями и мифологией народов России, формируя атмосферу зимнего волшебства. Такое смешение традиций подчёркивает идею наступающего Года народного единства и демонстрирует готовность Петербурга бережно сохранять и развивать многообразие культурных обычаев.

Более двадцати выдающихся художников из двенадцати российских городов и Казахстана, среди которых победители и лауреаты всемирных соревнований по созданию снежных и ледяных композиций, примут участие в создании уникальных произведений искусства. География участников охватывает многие национальные регионы России, такие как Удмуртия, Башкортостан, Татарстан, Мордовия и Чувашия. Впервые в истории фестиваля среди авторов появится женщина-художник, чей вклад придаст выставке особое очарование.

Художественные работы создаются в специальном павильоне, оснащённом охлаждающими устройствами, позволяющими поддерживать стабильно низкую температуру. Художники используют более 200 тонн натурального речного льда, привезённого из Мурманской области и Пермского края. Процесс заготовки и транспортировки льда осложняется капризами зимней погоды, поэтому предпочтение отдаётся льду из озёр, отличающемуся повышенной чистотой и прозрачностью. Обычно на завершение каждой композиции уходит около трёх недель.

Посетителям предложат насладиться разнообразием форм и размеров скульптур – от небольших статуэток до монументальных творений, каждое из которых будет эффектно подсвечиваться искусственными источниками света.

Выставка "КроншЛёд" станет первым бесплатным фестивалем ледяного творчества в Питере, доступным каждому желающему. Посещение будет открытым с 27 декабря по 14 января с ежедневным графиком работы с 11:00 до 19:00.

Фото: Telegram / Пиотровский Online