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На "Ленфильме" развернулась масштабная ярмарка дизайнеров и мастеров
Сегодня, 21:21
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На "Ленфильме" развернулась масштабная ярмарка дизайнеров и мастеров

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На ярмарке в стенах "Ленфильма" собрались порядка 140 мастеров Петербурга и России.

На территории старинного съемочного павильона киностудии "Ленфильм" в субботу, 5 июня открылся фестиваль "Петербургская ярмарка". В этом году он посвящен теме кино.

В программе фестиваля: маркет с книгами локальных издательств, керамикой, натуральной косметикой и товарами для дома, одеждой и украшениями от российских дизайнеров, стит-фуд еда, мастер-классы, выступления музыкантов и фотозоны. Также на период проведения фестиваля будет открыт доступ в секретный дворик "Ленфильма" с граффити.

Фестиваль продлится до воскресенья, 6 июня, 20:00. Вход свободный. 

Другие варианты активного времяпрепровождения в Петербурге на выходных 5 и 6 июня ищите в подборке Piter.tv.

Фото: lenfilm.ru

Теги: ленфильм, летние фестивали, павильон ленфильм
Категории: Культура, Новости СПб, Лента новостей,

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