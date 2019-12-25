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В Петербурге 2 мая состоится международный фестиваль дронов
Сегодня, 8:27
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nastya960

В Петербурге 2 мая состоится международный фестиваль дронов

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В рамках фестиваля дронов пройдёт конкурс анимации. Для этого необходимо создать проект рисунка, который вы бы хотели увидеть нарисованным яркими огнями в ночном небе Петербурга.

В Санкт‑Петербурге впервые пройдёт международный фестиваль дронов. Шоу станет ярким завершением праздника, посвященного открытию туристического сезона. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. 

В рамках фестиваля дронов пройдёт конкурс анимации. Принять участие в конкурсе может любой желающий. Для этого необходимо создать проект рисунка, который вы бы хотели увидеть нарисованным яркими огнями в ночном небе Петербурга. Прием заявок продлится до 16 апреля включительно.

Работы-победители будут определены 22 апреля путем зрительского голосования, а затем адаптированы и интегрированы в шоу дронов.

В сентябре 2020 года световое шоу 2198 дронов в Петербурге установило мировой рекорд.

Фото: Piter.tv

Теги: дроны, фестиваль дронов
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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