В Кронштадте проходит фестиваль "Балтийская миля"

Город проводит большой фестиваль водного туризма. "Балтийская миля" является его частью.

В Кронштадте стартовал фестиваль "Балтийская миля 2022". В субботу, 6 августа, обширная программа планируется на Якорной площади и "Острове Фортов".

В 12 часов началась работа сценического комплекса, а также стартовал велоквест "Тайны Кронштадта". В ходе соревнования командам предстоит вспомнить интересные подробности кругосветных путешествий, биографии флотоводцев и мореплавателей, а также важные события, связанные со становлением российского флота. Участники пройдут по музейно-историческому парку "Остров фортов". Квест завершится в 16:30, а победителей наградят в 17 часов. Тогда же станут известны победители финального этапа ГрандТура, которые встретятся сегодня. 18 команд ехали из Москвы в Петербург, снимая ролики о самых ярких достопримечательностях.

С 13:30 до 13:45 на Якорной площади пройдет фитнес разминка, с 15:00 до 15:30 — мастер-класс по зумбе. Затем будут выступать этно-коллективы из Бурятии. День завершится велопарадом "Тельняшка райд".

Тем временем в Петербурге проходит фестиваль "Фонтанка SUP".

Видео: ВКонтакте / Марина Веселкова