В общественных пространствах Петербурга пройдет фестиваль "Музыка ландшафта"

На данный момент идет выбор пространств, которые станут площадкой для фестиваля.

В Петербурге летом 2022-го года пройдет фестиваль ландшафтных инсталляций с элементами звуковых эффектов "Музыка ландшафта". Площадками станут общественные пространства, которые появились в городе за последние годы. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Для каждого пространства будет выбран свой музыкальный жанр и арт-объект. Сейчас эксперты определяются с площадками-участниками. Концепцию фестиваля разрабатывают дизайнеры, ландшафтные архитекторы, представители Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, IT- и VR-специалисты. Авторами идей для инсталляций станут студенты профильных вузов, которые примут участие в конкурсе. Голосовать за лучшие проекты будут инициативые группы жителей.

Всего за 3 года в Петербурге появилось более 100 общественных пространств. В этом году их количество увеличится еще на 40.

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Фото: ВКонтакте / Твой город: Охта/Оккервиль