Фестиваль "КроншЛед" первыми посетят школьники из Курска и Мариуполя

Тематика фестиваля — "От Петра Великого до наших дней: Санкт-Петербург – мегаполис XXI века".

Сегодня, 30 декабря, у Нарышкиного бастиона Петропавловской крепости стартует третий фестиваль ледяных скульптур "КроншЛед", как сообщает Смольный. В числе участников мероприятия — мировые чемпионы и призёры международных конкурсов по ледяным и снежным скульптурам из России, Казахстана и Беларуси. Впервые их работы оценят ученики из Курска и Мариуполя.

Тематика фестиваля — "От Петра Великого до наших дней: Санкт-Петербург – мегаполис XXI века". Каждая экспозиция обрамлена индивидуальным освещением, создающим волшебную новогоднюю атмосферу. Художники изобразили жизненные моменты и человеческие чувства, мифы и легенды города на Неве. Здесь можно увидеть котов Эрмитажа и зайцев из Петропавловской крепости. Другие ледяные скульптуры напомнят о долгожданных встречах и незабываемых летних прогулках.

Экспозиция, открывающаяся для бесплатного посещения, будет работать с 1 по 14 января с 11:00 до 19:00. Работы мастеров расположены в специально подготовленном павильоне, где поддерживается необходимая температура. Для фестиваля было доставлено 200 тонн чистого речного льда из Пермского края.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские службы благоустройства будут работать в усиленном режиме в новогодние праздники.

Фото: ГАТИ