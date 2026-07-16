В Петербурге стартовал фестиваль "Дворы Капеллы", посвященный Году единства народов России

По словам генерального директора Капеллы Ольги Хомовой, проект является дополнением к основной музыкальной миссии площадки.

В Петербурге открылся ежегодный летний мультикультурный проект "Дворы Капеллы". Организаторы сообщили, что масштабное событие объединяет музыку, живопись, мультимедийные технологии и современный дизайн. Фестиваль посвятили Году единства народов России, пишет "Петербургский дневник".

По словам генерального директора Капеллы Ольги Хомовой, проект является дополнением к основной музыкальной миссии площадки. Она пояснила, что в течение всего лета во дворах будут звучать композиции, которые исполнялись на сцене Капеллы и у партнеров в регионах страны.

Отмечается, что погружение в искусство начинается с первых шагов: перед входом художники пишут здание конца XIX века. Сообщается, что аспирант из Китая Бай Юй работает над фрагментом фасада по проекту Леонтия Бенуа. Он поделился мнением, что Капелла очень красива, как и весь Петербург, назвав свою работу лишь наброском или небольшим этюдом.

Во втором дворе для гостей разложено черное полотно, на котором мелом можно изобразить свое видение многонациональной страны. Администратор Новой школы дизайна Ольга Гаврина рассказала, что всем нравится эта затея, а особой популярностью пользуется кулинарная карта России с изображениями пышек, эчпочмаков и пирогов.

Профессиональные художники расписывают кубы, посвященные регионам. Член СПб общества акварелистов Григорий Логвинюк признался, что его задача – показать единство народов через героев карело-финского эпоса "Калевала", так как сам он по национальности вепс.

Помимо уличных арт-объектов в залах работают тематические выставки классики и графики, проходят мастер-классы по росписи пряников и созданию орнаментов. Презентовали культурно-просветительский проект "Маршруты истории" с маршрутами "Петербург Александра III" и "Шостакович в сердце Петербурга". На подиуме модели представили коллекцию "Ливадия" бренда Cher~Neva. Создатели объяснили, что образы вдохновлены природой Крыма и архитектурой Ливадийского дворца.

Фестиваль входит в проект "Многоголосие России" и направлен на сохранение традиций и укрепление связей между народами и поколениями.

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Фото: "Петербургский дневник" (Олег Золото)