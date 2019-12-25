Жителей Петербурга в МВД предупредили о фейковых сайтах моргов

Мошенники похищают персональные данные.

В МВД России петербуржцев предупредили о фейковых сайтах моргов, которые похищают персональные данные. Об этом пишет 7 августа "Бриф24".

Мошенники начали использовать новые методы давления и способы нажиться на гражданах. Один из них – поддельные платформы учреждений, специализированные на подготовку тела к погребению. В частности, на прошлой неделе суд Северной столицы запретил работу двух подобных ресурсов.

Сайты собирали персональные данные граждан (ФИО, телефоны, Email) через ложные формы заявок, вводя пользователей в заблуждение относительно принадлежности ресурсов. Пресс-служба МВД России

Злоумышленники могут создать такие ресурсы и во второй раз. Поэтому правоохранители рекомендуют не отвечать на "срочные запросы" личных данных.

Ранее мы рассказывали о том, что мошенники получают контроль над гаджетами через QR-коды.

Фото: pxhere