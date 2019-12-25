  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Жителей Петербурга в МВД предупредили о фейковых сайтах моргов
Сегодня, 8:28
91
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Жителей Петербурга в МВД предупредили о фейковых сайтах моргов

0 0

Мошенники похищают персональные данные.

В МВД России петербуржцев предупредили о фейковых сайтах моргов, которые похищают персональные данные. Об этом пишет 7 августа "Бриф24"

Мошенники начали использовать новые методы давления и способы нажиться на гражданах. Один из них – поддельные платформы учреждений, специализированные на подготовку тела к погребению. В частности, на прошлой неделе суд Северной столицы запретил работу двух подобных ресурсов. 

Сайты собирали персональные данные граждан (ФИО, телефоны, Email) через ложные формы заявок, вводя пользователей в заблуждение относительно принадлежности ресурсов. 

Пресс-служба МВД России 

Злоумышленники могут создать такие ресурсы и во второй раз. Поэтому правоохранители рекомендуют не отвечать на "срочные запросы" личных данных. 

Ранее мы рассказывали о том, что мошенники получают контроль над гаджетами через QR-коды. 

Фото: pxhere 

Теги: мвд, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии