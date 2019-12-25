Жителей Петербурга и Ленобласти предупредили о фейковых приложениях для камер

Приложение получает доступ к SMS, уведомлениям или банковским данным.

В МВД России предупредили о фейковых приложениях для камер. Мошенники маскируют трояны под "сервис для просмотра расположения дорожных камер" и кладут APK на пиратские сайты и анонимные каналы. Приложение получает доступ к SMS, уведомлениям или банковским данным.

Чтобы не попасться на уловку аферистов, скачивайте приложения только из официальных магазинов. Также важно проверять разработчика и отзывы. Смотрите на разрешения: не давайте доступ к SMS, контактам и администрированию устройства. Рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию в банковских приложениях и на почте.

Для интернет‑покупок используйте виртуальные карты или одноразовые реквизиты. Обновляйте ОС и антивирус, отключайте установку из неизвестных источников в настройках. Не загружайте "взломанные" или "модифицированные" версии приложений – это обычный способ вшить вредонос. Пресс-служба МВД

При установке подозрительного приложения отключите интернет и удалите его. Кроме того, стоит заблокировать карту в банке и сменить там пароли.

