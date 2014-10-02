  1. Главная
Сегодня, 14:50
За фейки о ВС РФ в соцсети задержан житель Петербурга

Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Петербурге мужчине предъявили обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Как рассказали в СК РФ, он несколько раз разместил в социальной сети фейки о российской армии. 

Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 

Ранее мы рассказывали о том, что в отношении двух подозреваемых в распространении фейков о ВС РФ возбуждены уголовные дела в Петербурге. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

