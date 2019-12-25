Фейерверк в центре Петербурга в новогоднюю ночь не запланирован

Вопрос о его проведении не поднимался со стороны жителей города.

Праздничного фейерверка в центре Петербурга в новогоднюю ночь не запланировано. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщил председатель Комитета по культуре Федор Болтин.

По его словам, фейерверки устраиваются военными структурами, такими как Михайловская военная артиллерийская академия и Ленинградский военный округ, в дни воинской славы.

Мероприятия общегородского характера, где организаторы предусматривают фейерверки, они, безусловно, случаются: по юбилейным датам, по значимым событиям, как это было, например, на 350-летие Петра I, как это бывает в юбилейные дни, когда мы празднуем День города. В этом году организаторы мероприятий не предусматривали в своих программах проведение фейерверка в новогоднюю ночь. Федор Болтин, председатель Комитета по культуре

Он добавил, что вопрос о его проведении не поднимался со стороны жителей города.

Ранее мы сообщили о том, что каток на Конюшенной площади посетили 1,5 тыс. человек за неделю.

Фото: Piter.TV