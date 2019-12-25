Каток на Конюшенной площади посетили 1,5 тыс. человек за неделю

С 18 декабря на катке начнутся выступления Елены Бережной и Санкт-Петербургского ледяного театрас классическим новогодним репертуаром — "Щелкунчик".

Более 2000 человек посетили каток на Конюшенной площади. Во вторник об этом сообщил председатель Комитета по культуре Фёдор Болтин. Напомним, каток открылся 14 декабря и будет работать до 12 января. С 18 декабря на катке начнутся выступления Елены Бережной и Санкт-Петербургского ледяного театра с классическим новогодним репертуаром — "Щелкунчик". Новогодняя ёлка на катке также выполнена в стиле "Щелкунчика".

Перед началом новогодних каникул шоу будет начинаться в 19:00, а в праздничные дни — и днём. Мультимедийный экран будет радовать посетителей в любое время дня. Фёдор Болтин призвал жителей активно участвовать в культурной программе, особенно молодежь, чтобы успеть воспользоваться бонусами "Пушкинской карты" до конца года.

Каток в Центральном парке культуры и отдыха, открытый 4 декабря, посетило 12 тысяч человек. Глава комитета отметил, что этот каток идеально подходит для семейного отдыха: родители приходят сюда с детьми, вспоминая, как они сами гуляли здесь в детстве.

Ранее мы сообщили о том, что большинство петербуржцев намерены подводить личные итоги 2024 года.

Фото: Правительство Петербурга