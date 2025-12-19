  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Балтийском вокзале задержали находившегося в федеральном розыске петербуржца
Сегодня, 13:11
174
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Балтийском вокзале задержали находившегося в федеральном розыске петербуржца

0 0

Мужчину разыскивали с ноября 2025 года за совершение преступления по ч. 3 ст. 327 УК РФ.

Транспортные полицейские задержали на Балтийском вокзале 27-летнего жителя Петербурга, который находился в федеральном розыске. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО 27 января. 

Мужчину разыскивали с ноября 2025 года за совершение преступления по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного водительского удостоверения). Его доставили в дежурную часть, сведения переданы инициатору розыска. 

Ранее на Piter.TV: жительница Ленобласти попыталась проехать в электричке по поддельному студенческому. В отношении злоумышленницы избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. 

Фото: Piter.TV 

Теги: балтийский вокзал, федеральный розыск
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии