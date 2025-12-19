На Балтийском вокзале задержали находившегося в федеральном розыске петербуржца

Мужчину разыскивали с ноября 2025 года за совершение преступления по ч. 3 ст. 327 УК РФ.

Транспортные полицейские задержали на Балтийском вокзале 27-летнего жителя Петербурга, который находился в федеральном розыске. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО 27 января.

Мужчину разыскивали с ноября 2025 года за совершение преступления по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного водительского удостоверения). Его доставили в дежурную часть, сведения переданы инициатору розыска.

Ранее на Piter.TV: жительница Ленобласти попыталась проехать в электричке по поддельному студенческому. В отношении злоумышленницы избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Фото: Piter.TV