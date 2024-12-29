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В Ленобласти задержан москвич, находившийся в федеральном розыске за кражу велосипеда
Сегодня, 9:56
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В Ленобласти задержан москвич, находившийся в федеральном розыске за кражу велосипеда

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Злоумышленника доставили в районный отдел полиции.

Правоохранители задержали жителя Москвы, который находился в федеральном розыске за кражу велосипеда. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Отмечается, что 45-летнего похитителя поймали накануне в деревне Канисты Всеволожского района. Он украл велосипед за 40 тыс. рублей в июне 2024 года. Злоумышленника доставили в районный отдел полиции, инициатору розыска об этом рассказали. 

Ранее на Невском проспекте задержали находившегося в федеральном розыске за похищение человека. 

Фото: Piter.TV 

Теги: канисты, федеральный розыск
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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