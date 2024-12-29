В Ленобласти задержан москвич, находившийся в федеральном розыске за кражу велосипеда

Злоумышленника доставили в районный отдел полиции.

Правоохранители задержали жителя Москвы, который находился в федеральном розыске за кражу велосипеда. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что 45-летнего похитителя поймали накануне в деревне Канисты Всеволожского района. Он украл велосипед за 40 тыс. рублей в июне 2024 года. Злоумышленника доставили в районный отдел полиции, инициатору розыска об этом рассказали.

Ранее на Невском проспекте задержали находившегося в федеральном розыске за похищение человека.

Фото: Piter.TV