В Петербурге "Магнит" запустил продажу фастфуда

Речь идет о точках на проспектах Ветеранов, 120, Энгельса, 139/21, Солидарности, 11 и Бухарестской улице, 74.

В Петербурге сеть супермаркетов "Магнит" запустила продажу фастфуда в тестовом режиме в четырех магазинах. Об этом пишет РБК 27 октября.

Речь идет о точках на проспектах Ветеранов, 120, Энгельса, 139/21, Солидарности, 11 и Бухарестской улице, 74. Еду готовят на месте по заказу, для чего на кухне обустроили фритюрницы и печи. Предложено 15 позиций.

Спрос на решения для быстрого перекуса продолжает расти, поэтому мы дополнили предложение готовой еды в некоторых наших магазинах позициями, привычными потребителю по меню заведений быстрого обслуживания. Руслан Исмаилов, директор розничной сети "Магнит"

Ранее мы рассказывали о том, что беспилотные грузовики от "Магнита" запустили на маршруте Москва — Петербург.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)