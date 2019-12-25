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Петербург с 27 по 31 мая будут украшать световые проекции старинных гравюр
Сегодня, 16:05
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербург с 27 по 31 мая будут украшать световые проекции старинных гравюр

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Проекции включат одновременно с уличным освещением в Адмиралтейском, Центральном, Петроградском и Василеостровском районах.

С 27 по 31 мая в Санкт-Петербурге пройдет акция в честь 322-летия города — на фасадах зданий в четырех районах вечером засияют проекции исторических гравюр. Они перенесут петербуржцев в атмосферу XVIII и XIX веков, когда над гладью Невы возвышались парусники, а силуэты Летнего сада, Адмиралтейства и зданий на набережных отражались в воде. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург"

Проекции включат одновременно с уличным освещением в Адмиралтейском, Центральном, Петроградском и Василеостровском районах. Световые композиции можно будет увидеть по следующим адресам: набережная Обводного канала, 89; Шпалерная улица, 44Б; Кондратьевский проспект, 14; Каменноостровский проспект, 26–28; Большой проспект Васильевского острова, 70; 8-я линия В.О., 85А.

Особое место на гравюрах отведено кораблям, которые на протяжении веков были частью городской панорамы. Эти образы станут центральным элементом визуального повествования, подчеркивая морскую славу и историческое значение Петербурга как морской столицы России.

Проект подготовлен Комитетом по градостроительству и архитектуре и Комитетом по энергетике при участии "Ленсвета".

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре

Теги: гравюры, день города, проекции
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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