ФАС проверит наценки на макароны, огурцы, помидоры и сыры

Служба запросила сведения о продукции у 36 крупнейших торговых сетей.

ФАС России проведет анализ наценки на 29 категорий продуктов питания. Среди них: корзина социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, твердые, полутвердые и мягкие сыры, макароны, огурцы и помидоры, – следует из сообщения пресс-службы ведомства.

С этой целью ФАС запросила сведения о средневзвешенных, закупочных и розничных ценах на продукцию, а также данные об объемах закупки и реализации товаров в феврале 2025 года. Информацию запросили у 36 крупнейших торговых сетей и двух онлайн-площадок.

В случае выявления признаков недобросовестных действий ведомство будет принимать меры антимонопольного реагирования и пресекать выявленные нарушения. ФАС России

Ранее мы рассказывали, что петербуржец купил в супермаркете на Щербакова пастилу со швейной иглой.

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