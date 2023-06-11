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Петербуржец купил в супермаркете на Щербакова пастилу со швейной иглой
Сегодня, 11:23
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Петербуржец купил в супермаркете на Щербакова пастилу со швейной иглой

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Он сразу позвонил на "горячую линию", однако ответа не получил.

В супермаркете на улице Щербакова в Петербурге мужчина купил пастилу, внутри которой была швейная игла. Об этом пишет 78.ru. 

Горожанин уколол палец. Он сразу позвонил на "горячую линию", однако ответа не получил – там не взяли трубку. Тогда мужчина написал на электронную почту производителя, но ему тоже не ответили. 

Ранее местный житель купил в магазине на улице Буденного котлеты с пластиком. Сотрудники сказали, что "не должны проверять каждую котлету". 

Фото: 78.ru 

Теги: пастила, улица щербакова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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