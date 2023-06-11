Петербуржец купил в супермаркете на Щербакова пастилу со швейной иглой

Он сразу позвонил на "горячую линию", однако ответа не получил.

В супермаркете на улице Щербакова в Петербурге мужчина купил пастилу, внутри которой была швейная игла. Об этом пишет 78.ru.

Горожанин уколол палец. Он сразу позвонил на "горячую линию", однако ответа не получил – там не взяли трубку. Тогда мужчина написал на электронную почту производителя, но ему тоже не ответили.

Ранее местный житель купил в магазине на улице Буденного котлеты с пластиком. Сотрудники сказали, что "не должны проверять каждую котлету".

Фото: 78.ru