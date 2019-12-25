На улице Щербакова при падении умер пенсионер

В Приморском районе обнаружили труп мужчины. Горожанин скончался в своей квартире на улице Щербакова, 14, корпус 2.
По информации Piter.tv, тело пожилого мужчины нашла соседка. Она обратилась в полицию и позвонила родственникам знакомого.
Труп направили в морг для установления причины смерти. Известно, что пенсионер получил травму головы.
Обстоятельства случившегося устанавливаются. Проводится проверка.
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Фото: Piter.tv
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