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На улице Щербакова при падении умер пенсионер
Сегодня, 10:59
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На улице Щербакова при падении умер пенсионер

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Труп направили в морг для установления причины смерти.

В Приморском районе обнаружили труп мужчины. Горожанин скончался в своей квартире на улице Щербакова, 14, корпус 2. 

По информации Piter.tv, тело пожилого мужчины нашла соседка. Она обратилась в полицию и позвонила родственникам знакомого.

Труп направили в морг для установления причины смерти. Известно, что пенсионер получил травму головы. 

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: на дороге "Россия" задержали водителя-наркокурьера.

Фото: Piter.tv

Теги: полиция, улица щербакова, умер пенсионер
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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