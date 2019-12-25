На дороге "Россия" задержали водителя-наркокурьера

На мужчину завели уголовное дело.

В пятницу, 9 июня, полицейские задержали водителя-наркокурьера на дороге "Россия". Стражи порядка остановили автомобиль "Киа Рио", за рулем которого находился 54-летний злоумышленник. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В ходе досмотра правоохранители нашли в машине пакет с растительным веществом зеленого цвета. Выяснилось, что в пакетике была марихуана общей массой менее 797,2 граммов.

Подозреваемого доставили в участок. На него завели уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере".

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