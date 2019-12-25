  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Новосмоленской набережной потушили ларек
Сегодня, 10:27
138
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Новосмоленской набережной потушили ларек

0 0

С огнем боролись восемь спасателей и две спецмашины.

Сегодня ранним утром, 11 июня, на Васильевском острове произошел пожар. На Новосмоленской набережной, 1, вспыхнул ларек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 05:22. Пламя распространилось по площади один квадратный метр.

С огнем боролись восемь спасателей и две спецмашины. В 05:36 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее на Piter.tv: петербуржец обвинил друга в изнасиловании дочери-подростка.

Фото: Piter.tv

Теги: горел ларек, мчс, новосмоленская набережная, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии