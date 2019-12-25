На Новосмоленской набережной потушили ларек

С огнем боролись восемь спасателей и две спецмашины.

Сегодня ранним утром, 11 июня, на Васильевском острове произошел пожар. На Новосмоленской набережной, 1, вспыхнул ларек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 05:22. Пламя распространилось по площади один квадратный метр.

С огнем боролись восемь спасателей и две спецмашины. В 05:36 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали.

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Фото: Piter.tv