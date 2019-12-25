Петербуржец обвинил друга в изнасиловании дочери-подростка

Житель Петербурга обвинил товарища в изнасиловании дочери. По словам мужчины, инцидент произошел под Выборгом около озера Бурное. Об этом сообщили "Невские Новости".
Пострадавшей оказалась 13-летняя девочка. Родители школьницы написали заявление в полицию.
Злоумышленник напал на ребенка во время отдыха с семьей на природе. Медики осмотрели подростка. Осмотр подтвердил факт полового контакта.
Ранее на Piter.tv: задержан подозреваемый в изнасиловании 14-летней в лесу в Кронштадте.
Фото: Piter.tv
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