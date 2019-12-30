Путин: на ремонт медучреждений выделили 550 миллиардов рублей

"Нужно сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения".

Продолжительность жизни в России достигла 73 лет, а младенческая смертность достигла исторического минимума, напомнил президент во время ежегодного послания Федеральному собранию.

Президент отмечает, что удалось добиться ряда результатов в сфере здравоохранения, но если человек вынужден ехать за десятки километров до поликлиники, то его мало интересуют цифры продолжительности жизни по стране.

Нужно сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения. Именно здесь наиболее чувствительные проблемы, – считает президент

Путин также потребовал, чтобы в сельской местности были оборудованы фельшерско-акушерские пункты. И чтобы они не только выписывали справки и отправляли людей в центр, но и оказывали реальную помощь. В пунктах также должны быть современное оборудование и интернет. Также Владимир Владимирович попросил ОНФ взять под контроль ремонт ФАПов, 550 миллиардов рублей дополнительно выделены на ремонт поликлиник, больниц и прочих медицинских учреждений страны. При этом, 90% – деньги федерального бюджета.

Путин: государство будет помогать гражданам с низкими доходами.