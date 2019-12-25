Фанаты iPhone уже выстраиваются в очередь за новыми гаджетами

Уже появились предложения занять очередь для покупки.

Утром 14 октября, сразу после презентации четырех моделей нового iPhone 12, на Авито появились объявления о продаже мест в очереди за новыми гаджетам. Об этом сообщила пресс-служба сервиса бесплатных объявлений.

Официальный старт продаж состоится 23 октября и 13 ноября, в зависимости от моделей.

Например, петербуржец готов постоять вместо вас в очереди за минимальную стоимость с частичной предоплатой. Конечная цена будет зависеть от расположения магазина и времени, когда заказчику потребуется занять очередь. Самую высокую стоимость установил москвич, он за свои услуги просит 100 тысяч рублей. На данный момент уже появилось более 30 подобных объявлений.

Фото: Apple